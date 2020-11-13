Москва, , 09:07 — REGNUM Учреждения культуры Москвы получат поддержку в виде грантов в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

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Дополнительное финансирование получат театры, концертные залы, кинотеатры, музеи и библиотеки. Независимо от того закроется учреждение культуры или продолжит работать в карантин, правительство Москвы окажет финансовую поддержку в любом случае.

Предусмотрены гранты на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 ноября 2020 года указом мэра Москвы вводятся ограничительные меры для учреждений культуры, ресторанов, кафе и т. д.

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