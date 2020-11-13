Тегеран, , 09:02 — REGNUM Иранский короткометражный анимационный фильм «Я волк» режиссера Амира-Хушанга Мойна удостоен награды по итогам 13-го международного фестиваля Corti a Ponte, проходившего в Италии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Анимационный ролик «Я Волк» ранее получил премию «Золотой Голубь» на Лейпцигском фестивале в Германии. Сюжет фильма повествует об обычных учениках, которые решили разыграть сценку в школе.

Согласно официальному сайту, Corti a Ponte является международным фестивалем короткометражных фильмов, характеризующимся своеобразной тематиком. Главной целью фестиваля является получение нового опыта в области киноискусства и активное вовлечение общественности всех возрастов и социальных групп в данную сферу.

Фестиваль уникален в Италии наличием детской секции, демонстрируя короткометражные фильмы, снятые детьми и молодежью со всего мира, отобранных по качеству и культурной ценности.