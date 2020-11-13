Москва, , 01:04 — REGNUM Доходы Большого театра от продажи билетов во время эпидемии коронавируса упали вдвое, примерно на 1,2 млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщил журналистам генеральный директор театра Владимир Урин.

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«У нас доходы Большого театра только от продажи билетов 2 млрд 400 миллионов, вот подсчитайте — минус 50 процентов», — сказал он.

Тревогу Урина вызвали новые ограничения, которые позволят заполнять зал только на 25%. В таких условиях, убеждён руководитель театра, учреждение лучше закрыть на некоторое время из-за убыточности.

«И мы бы с пониманием отнеслись к этому, — объяснил он. — Ничего страшнее, чем играть на пустой зал, нет. <…> Это чисто психологически сложно».

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