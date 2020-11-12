Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM Режиссёр Синсуке Сато, выпустивший в 2019 года фильм «Царство», снимется для Netflix картину «Речные заводи» (Water Margin). Об этом 12 ноября сообщил портал Deadline.

Сценарий к этой картине напишет Мэтт Сэнд, который ранее работал над созданием фильма «Глубоководный горизонт» с Марком Уолбергом в главной роли. В основу фильма «Речные заводи» ляжет одноимённыйкитайский классический роман XIV века, созданный писателем Ши Найанем.

Зрители знают Синсуке Сато по таким картинам, как «Я — герой», «Гантц», «Ганц: Идеальный ответ», «Блич», «Инуяшики» и другим. Он также работал над созданием видеоигр Red Ninja: End of Honor и Tekken 4.

Читайте ранее в этом сюжете: Lionsgate отказалась от проекта боевика «Самолёт» с Джерардом Батлером