Лос-Анджелес, США, , 23:01 — REGNUM Марк Стронг сказал, что он не знает, удасться ли ему вернуться к роли Доктора Таддеуса Сивана во второй части кинокомикса «Шазам». Об этом 12 ноября сообщил портал MovieWeb.

Актёр отметил, что ему очень понравилось сниматься в первом фильме, но пока он лишь ждёт, когда ему предложат сниматься в продолжении «Шазама».

"Я думаю, что сценарий находится в разработке, и они пытаются подготовиться, чтобы сделать это (фильм — ИА REGNUM)», — сказал Стронг, добавив, что в действительности он почти ничего не знает о проекте «Шазама 2», поскольку всё держится в секрете.

В октябре 2020 года кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру сиквела «Шазама» на 2 июня 2023 года. Оригинальный фильм вышел на экраны 4 апреля 2019 года, при бюджете $85 млн картина собрала в мировом прокате около $364,4 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Шазама» заявила, что Супермен побьёт Чёрного Адама