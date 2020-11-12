Токио, , 22:24 — REGNUM Автор манги «Доктор Стоун» Риитиро Инагаки анонсировал свой новый проект. Об этом 11 ноября сообщила Twitter-страница Manga Mogura.

Согласно анонсу, в рамках создания нового манга-сериала Trillion Game Инагаки объединится с известным художником Икегами Рёичи, который получил известность благодаря работе над популярной мангой «Плачущий убийца» (Crying Freeman). Первая глава их нового произведения выйдет до конца 2020 года в журнале Big Comic Superior.

https://twitter.com/MangaMogura/status/1326577006830563328

Риитиро Инагаки выпускает мангу «Доктор Стоун» в журнале Weekly Shonen Jump с 6 марта 2017 года. В июле 2019 года телеканал Tokyo MX начал показывать одноимённую аниме-адаптацию, созданием которой занимается студия TMS Entertainment.

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