Лос-Анджелес, США, , 21:55 — REGNUM Глава кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что перезагрузка кинокомикса «Спаун» будет сильно отличаться от того, что ранее видели фанаты комиксов. Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

«Это будет совсем по-другому, это будет очень остро. Что меня взволновало, так это то, что «Спаун» — это своего рода последний великий неизведанный комикс», — сказал Блум, добавив, что реализация проекта фильма займёт больше времени, чем он хотел, поскольку создатели картины хотели рассказать историю «правильно».

"Мы всё ещё работаем над этим», — сообщил продюсер.

Напомним, о своём желании реализовать проект нового фильма «Спаун» создатель оригинального комикса Тодд Макфарлейн объявил ещё в 2007 году. Ожидается, что главную роль в этой картине исполнит актёр Джейми Фокс.

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