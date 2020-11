Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM Фанаты «Звёздных войн» могут увидеть во втором сезоне «Мандалорца» бой на световых мечах между Асокой Тано и Моффом Гидеоном. Об этом 12 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Майки Саттона.

Он сообщил, что Lucasfilm хочет показать поклонникам сериала «ожесточённую схватку» между Гидеоном и Тано. Сатон отметил, что это будет самая масштабная битва среди тех, которые уже видели поклонники сериала, и что она даже может превзойти известные схватки, ранее показанные в космической саге «Звёздные войны».

Напомним, роль Моффа Гидеона исполняет актёр Джанкарло Эспозито. Пока Асока Тано не появилась в сценах второго сезона «Мандалорца», ожидается, что её сыграет актриса Розарио Доусон. Disney Plus начал показывать новые эпизоды шоу 6 нобяря 2020 года, следующую серию второго сезона потоковый сервис выложит на своём сайте завтра, 13 ноября 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney Plus назвал дату премьеры мини-сериала Marvel «ВандаВижен»