Лос-Анджелес, США, , 20:00 — REGNUM Портал Screen Rant опубликовал список подтверждённых актёров, которые будут сниматься в кинокомиксе «Флэш», а также список возможных участников проекта. Статья была опубликована 12 ноября на сайте издания.

На сегодня известно, что в своих ролях утверждены Эзра Миллер (Флэш или Барри Аллен), Майкл Китон (Бэтмен), Бен Аффлек (версия Бэтмена из другой вселенной) и Билли Крудап (Генри Аллен, отец Барри).

Что касается актёров, которые, по слухам, также могут появиться в фильме, то это Рэй Фишер (Виктор Стоун или Киборг), Кирси Клемонс (Айрис Уэст Аллен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Брэндон Рут (Супермер) и Грант Гастин (версия Флэша из другой вселенной).

Стоит отметить: ранее ИА REGNUM сообщало, что в фильме может появиться Обратный Флэш (Профессор Зум). Пока нет информации о том, какой актёр может исполнить эту роль.

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