Лос-Анджелес, США, , 19:34 — REGNUM Элизабет Олсен заявила, что в ближайшем будущем она не хотела бы прощаться с ролью Алой Ведьмы. Об этом 12 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Элизабет Олсен Gage Skidmore

Актриса сделала это заявление во время интервью, в рамках которого она рассказала о будущем сериале Marvel и Disney Plus «ВандаВижен». Олсен призналась, что из-за этого шоу у неё появилась сильная привязаность к её героине, которая раскрыла себя с новой стороны.

«Надеюсь, можно было бы рассказать больше историй, и это было бы таким невероятным подарком. Мне очень понравилось делать это шоу», — сказала Олсен.

Стоит отметить, что в январе 2020 года глава Marvel Кевин Файги сказал, что после выхода фильма «Мстители: Финал» Капитан Марвел (Бри Ларсон) больше не является самым сильным героем киновселенной. Он намекнул, что на этот титул сейчас претендует Ванда Максимофф (Алая Ведьма).

