Лос-Анджелес, США, , 19:20 — REGNUM Зак Снайдер заявил, что он хотел бы снять фильм по серии комиксов «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря». Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного общения с журналистами режиссёр сказал, что он «одержим» этим комикс-сериалом и что мечтает перевести рассказанную в нём историю в формат фильма.

«Я так одержим этим комиксом. Я всегда думал, что, может быть, однажды в будущем мы сделаем что-то разовое, вроде жёсткого старого Бэтмена», — сказал Снайдер, добавив, что это является его мечтой.

Серию «Бэтмен. Возвращение Тёмного Рыцаря» выпустил в 1984 году известный автор комиксов Фрэнк Миллер. Её сюжет рассказывает о том, как 56-летний Брюс Уэйн решает вновь начать бороться с преступностью и надевает костюм Бэтмена, однако сталкивается с противниками в лице полиции и правительства США.

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