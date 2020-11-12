Лондон, , 16:30 — REGNUM Стартовали съёмки 13 сезона фантастического сериала «Доктор Кто». Об этом 12 ноября сообщает портал Shazoo.

Съёмки пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Режиссёром нового сезона выступит Крис Чибнелл, а главную роль снова исполнит Джоди Уиттакер.

Напомним, «Доктор Кто» — это популярный британский фантастический сериал. Его главным героем является могущественный пришелец, путешествующий во времени и пространстве.

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