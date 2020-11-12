Нью-Йорк, США, , 16:21 — REGNUM Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль в новом шпионском сериале от Netflix. Об этом 11 ноября сообщило издание Variety.

Режиссёром проекта выступит Ник Сантора («Побег»). Сообщается, что сериал будет посвящён шпионским приключением отца (Шварценеггер) и его дочери (Моника Барбаро).

По словам источников Variety, сделка ещё официально не заключена. Дата начала съёмок шоу также не назначена.

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