Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS получил награду «Инноваторов 2020 года» в сфере музыки от газеты The Wall Street Journal.

Известно, что в текущем году церемония награждения впервые транслировалась для широкой публики. В предыдущие годы церемония была частным мероприятием.

Известно, что редакция ежедневной американской деловой газеты The Wall Street Journal ежегодно выбирает и награждает новаторов в сфере культуры. В этом году состоялась десятая церемония награждения Innovator Awards.

Отмечается, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала победителем в номинации «Поп культура», а американская певица и поэтесса Патти Смит — в номинации «Литература».