Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Роль Кортаны в будущем сериале по игре Halo исполнит Джен Тейлор. Об этом 11 ноября сообщило издание IGN.

Изначально эту роль должна была исполнить Наташа Макэлхон, однако ей пришлось отказаться от проекта из-за пандемии коронавируса. Фанаты франшизы тепло приняли новость о том, что Кортану сыграет Джен Тейлор, так как она озвучивает эту героиню во всех частях Halo.

Напомним, Halo — это популярный научно-фантастической шутер с видом от первого лица. Сейчас в разработке находится следующая часть франшизы под названием Halo Infinite.

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