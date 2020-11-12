Москва, , 11:56 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с юбилеем генерального директора государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлану Мельникову. Об этом сообщает 12 ноября пресс-служба правительства.

Мишустин отметил, что Мельникова руководит музеем-заповедником долгие годы. Он хранит уникальную красоту архитектурных памятников Древней Руси, в его фондах хранятся тысячи редких экспонатов, в том числе шедевры иконописи и живописи.

«Под Вашим руководством здесь ведется большая научно-исследовательская работа, активная реставрационная деятельность», — указал в телеграмме премьер-министр.

Музей-заповедник проводит выставки и экскурсии, организует новые программы, которые позволяют его гостям «открывать для себя яркие страницы отечественной истории и культуры», — добавил он.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник существует с 1958 года. В музейный комплекс входят памятники архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, в поселке Муромцево.