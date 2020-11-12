Москва, 12 ноября 2020, 16:30 — REGNUM В Московском музее современного искусства проходит выставка «20:20. Время остановилось», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Посетители могут увидеть высказывания десяти молодых российских художников, чьи творческие проекты были созданы специально для того, чтобы попытаться «остановить время» в стенах музея.

Данини — Me and me 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке — 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке 20.20 Время остановилоссь
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке 20.20 Время остановилось
На выставке 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
Один из залов выставки 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
Одна из трех работ Владимира Карташова в серии Протодисплей 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Постер выставки
Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка представляет исследования новых традиций, привычек и ритуалов, возникших или приобретших вновь свою актуальность в условиях пандемии. В залах Образовательного центра ММОМА в Ермолаевском переулке выставлены скульптуры, инсталляции, а также графические, плетеные и живописные работы. Также доступен онлайн-формат посещения, в рамках которого проходит показ фотографий работ, отрывков из видео, примеров объектов из дополненной реальности и рассказы самих художников о своих идеях и творчестве в целом.

Работа Анны Таганцевой-Кобзевой — WINDO 2020
Работа Анны Таганцевой-Кобзевой — WINDO 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Артема Го — Потрясающе 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции Кирилла Макарова совместно с Ксенией Кононенко — В соленом песке У солнца мускусный запах
Василий Иванов © ИА REGNUM
Игорь Самолет — 20.20 — фрагмент
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке 20.20 Время остановилось
Василий Иванов © ИА REGNUM
Одна из трех работ Владимира Карташова в серии Протодисплей 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фрагмент работы Анны Ротаенко — Кино
Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе. В период с 13 ноября по 15 января приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Выставки, лекции, мастер-классы теперь будут проходить в режиме онлайн.