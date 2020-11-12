Пенза, , 09:40 — REGNUM В Пензенском областном драматическом театре состоялось торжественное открытие IX международного театрального фестиваля «Золотая провинция». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Культурное событие пройдет в столице области с 11 до 17 ноября. На театральных площадках Пензы, Кузнецка и Заречного зрители увидят 24 лучшие театральные постановки 20 российских и зарубежных театров. Открыл фестиваль Пензенский областной драмтеатр трагикомедией в двух действиях «…Чума на оба ваших дома!» по пьесе Григория Горина.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Удмуртии завершили прием заявок для участия в фестивале «Театральное Приволжье». Всего подали 81 заявку, 59 — от детских коллективов, 22 — от молодежных. В этом году для спектаклей на тему Великой Отечественной войны будет отдельная номинация.

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