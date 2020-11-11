Лос-Анджелес, США, , 23:55 — REGNUM Кейт Уинслет заявила — она гордится тем, что побила рекорд Тома Круза по времени задержки дыхания под водой. Об этом 11 ноября сообщил портал Screen Rant.

Стало известно, что во время съёмок одной из сцен фильма «Аватар 2» актриса задержала дыхание более, чем на семь минут, тем самым побив рекорд Круза, который находился под водой без специальных средств в течение шести минут на съёмках боевика «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Уинслет отметила, что она даже не подозревала о своём достижении, пока другие участники проекта не указали ей на него.

«Это так забавно, потому что я на самом деле не читаю обзоры или материалы в СМИ», — сказал Уинслет, добавив, что она долго не могла понять, откуда люди, поздравляющие её с достижением, узнали эту информацию.

«Это было великолепно, я очень гордилась собой и, вероятно, никогда не смогу повторить это снова», — призналась актриса, сообщив, что этот рекорд стал результатом интенсивных тренировок, которые проводились в тренировочном резервуаре для погружений.

Напомним, 28 сентября 2020 года режиссёр Джеймс Кэмерон официально объявил о завершении съёмок фильма «Аватар 2». Он отметил, что из-за эпидемии коронавируса команда проекта потеряла около пяти месяцев. Ожидается, что премьера фильма состоится 16 декабря 2022 года.

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