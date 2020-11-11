Париж, , 23:42 — REGNUM Тело французского писателя Мориса Женевуа было перенесено в Пантеон — место захоронения многих выдающихся деятелей Франции. Об этом в среду, 11 ноября, сообщает Le Figaro.

Останки французского писателя, пережившего две мировых войны и скончавшегося в 1980 году, теперь покоятся в парижском Пантеоне рядом с такими выдающимися личностями науки и культуры, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго, Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макронпочтил память погибших в Первой мировой войне в день празднования Компьенского перемирия, заключенного 11 ноября 1918 года.

Глава Пятой республики принял участие в церемонии, прошедшей около Триумфальной арки в Париже. Макрон посетил могилу неизвестного солдата и по традиции возложил венок у памятника премьер-министру Франции в годы Первой мировой войны Жоржу Клемансо.

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