Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM Даниэль Брукс может сняться в сериале «Миротворец» (Peacemaker), который будет представлять собой спин-офф «Отряда самоубийц». Об этом 11 ноября сообщил портал Comicbook.

Зрители знают эту актрису по роли Таши Джефферсон (Тэйсти) в сериале Netflix «Оранжевый — хит сезона». По имеющейся информации, Брукс исполнит роль персонажа по имени Леота Адебайо. К сожалению, на сегодня это пока вся информация о её роли.

Производством шоу «Миротворец» будет заниматься потоковый сервис HBO Max. Сюжеты комиксов «Миротворец» рассказывают об антигерое, который для достижения мира готов идти на любые жертвы.

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