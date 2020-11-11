Нью-Йорк, США, , 22:05 — REGNUM Продюсер и режиссёр Райан Мёрфи выложил в сеть первый постер десятого сезона сериала-антологии «Американская история ужасов». Он опубликовал изображение 11 ноября на своей странице в Instagram.

На картинке поклонники сериала могут видеть всё те же заострённые зубы, которые Мёрфи показал в тизере, опубликованном в августе 2020 года. Ожидается, что продолжение популярого шоу телеканал FX начнёт показывать в 2021 году.

«Американская история ужасов» — это шоу, каждый сезон которого представляет собой мини-сериал со своей историей. Первый эпизод FX выпустил в эфир 5 октября 2011 года.

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