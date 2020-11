Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Некоторые поклонники сериала «Мандалорец» потребовали уволить Джину Карано из проекта за её высказывания в соцсетях. Об этом 11 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Причиной стало то, что Карано выступила в поддержку людей, которые заявляют о фальсификациях на выборах президента США. Актриса и боец ММА призвала власти произвести пересчёт голосов, принять законы, защищающие граждан от подобных инцидентов и положить в 2020 году конец подобной практике.

https://twitter.com/ginacarano/status/1324385598539399168

https://twitter.com/AgentBigfoot/status/1325175667068178432

В сериале «Мандалорец» Джина Карано исполняет роль бывшего штурмовика Повстанческого Альянса Кары Дьюн. Она также снялась в таких фильмах, как «Дэдпул», «Форсаж 6», «Джей в Голливуде» и других.

