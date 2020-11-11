Лондон, , 20:46 — REGNUM Руперт Гринт показал поклонникам свою недавно родившуюся дочь. Фотографию он выложил 10 ноября на своей странице в Instagram.

Актёр сообщил подписчикам, что его ребёнка зовут Среда (Wednesday). Стоит отметить, что пока это первая и единственная публикация Гринта в Instagram, ранее актёр не имел страницы в этой соцсети.

Напомним, Руперт Гринт исполнил роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Позже он снялся в таких фильмах, как «В белом плену», «Клуб «CBGB», «Лунная афера» и сериалах «Большлой куш» и «Дом с прислугой».

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