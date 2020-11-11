Лос-Анджелес, США, , 20:37 — REGNUM Дуэйн Джонсон выступит в качестве продюсера проекта фильма-перезагрузки «Царь скорпионов». Об этом 11 ноября сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что Джонсон не будет сниматься в картине, главная роль достанется другому актёру. Сценарий напишет Джонатан Херман («Голос улиц»), который сейчас считается одним из самых востребованных сценаристов Голливуда. Производством фильма займётя студия Seven Bucks Productions.

Напомним, «Царь скорпионов» является спин-оффом серии фильмов «Мумия», картина вышла на большие экраны 19 апреля 2002 года. Роль воина Матаюса стала первой работой Дуэйна Джонсона в большом кино.

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