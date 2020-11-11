Лос-Анджелес, США, , 20:27 — REGNUM Объявление о том, что Тоби Магуайр будет сниматься в фильме «Человек-паук 3» может быть опубликовано в ближайшие дни. Об этом 11 ноября на своей странице в Twitter сообщила известный инсайдер Грейс Рэндольф.

Ранее в сети появилась информация о том, что герой Тома Холланда может во время приключений в иных реальностях встретить другие версии Человека-паука. Издание омтечает, что в пользу этого говорит тот факт, что в фильме будет сниматься Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа, т. е. он может показать Питеру Паркеру мультивселенную. Пока Marvel официально не подтвердила информацию об участии в проекте Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

https://twitter.com/GraceRandolph/status/1326321271269961728

Напомним, Том Холланд сообщил о старте съёмок третьего фильма про Человека-паука 26 октября 2020 года. Известно, что в этом кинокомиксе актёр Джейми Фокс вновь сыграет суперзлодея Электро.

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