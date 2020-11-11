Лос-Анджелес, США, , 20:01 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер сообщил, что он уже запланировал создание второй части кинокомикса «Лига справедливости». Он сказал об этом 11 ноября, во время онлайн-трансляции на YouTube-канале The Nerd Queens.

Кинематографист сообщил, что придумал историю про суперзлодея Дарксайда, которая не войдёт в его расширенную версию «Лиги справедливости». Он сказал, что во время одного из мероприятий Comic-Con поговорил с актёром Рэем Портером, который сыграет этого персонажа. Снайдер для понять, что он хочет рассказать фанатам о том, что происходит после пришествия Дарксайда на Землю.

«Знаю ли я, что происходит, когда Дарксайд… да. Я знаю, что происходит. Говорить и рассуждать о том, что это такое, и что это было бы захватывающе — я думаю, что это нормально», — сказал Снайдер.

Напомним, премьера «Лиги справедливости» в версии Зака Снайдера состоится на потоковом сервисе HBO Max 5 сентября 2020 года. Кинокомикс будет выполнен в формате мини-сериала, состоящего их четырёх эпизодов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вин Дизель вернётся к роли Бладшота в сиквеле кинокомикса

Читайте развитие сюжета: Marvel вскоре объявит, что Тоби Магуайр снимется в «Человеке-пауке 3»