Нур-Султан, 11 ноября 2020, 15:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамадама Аль Тани посетить Нур-Султан с официальным визитом в 2021 году, сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время телефонного разговора главы государств обменяли поздравлениями по случаю Мавлида (празднование дня рождения пророка Мухаммеда).
Собеседники также обсудили перспективы реализации проектов в банковской, финансовой, транспортной, логистической, энергетической, туристической и других сферах.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Касым-Жомарт Токаев назначил Армана Исагалива послом Казахстана в Катаре. Ранее дипломат возглавлял посольство в Египте.
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