11 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Москва, , 16:01 — REGNUM Много интересного в подшивке журнала «Пионер» за 1937 год. Но пожалуй самым ценным можно считать публикацию повести Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» с иллюстрациями Константина Ротова. Подробно история повести и иллюстраций к ней описана в отдельной статье. Сегодня по аналогии с современными сериалами я дам трейлеры на первые шесть выпусков журнала.

Повесть публиковалась в каждом выпуске, кроме №10. Из-за политических нюансов Некрасову пришлось переделывать текст, но к выходу тиража он не успел.

Вкратце попробуем отследить маршрут яхты «Беда» и ее бравой команды во главе с капитаном Врунгелем.

Если вы смотрели мультфильм и думаете, что знаете все о Врунгеле и его приключениях, спешу вас расстроить (или обрадовать). Повесть, особенно ее первый оригинальный вариант, — это совершенно самостоятельное произведение, сюжет и персонажи которого сильно отличаются от популярного мультфильма.

Приключения капитана Врунгеля. Андрей Некрасов. Рисунки Константина Ротова.

Пионер, 1937 год, №1 (стр. 114−117)

Решил тряхнуть стариной, сходить в кругосветное на двухместной парусной яхте.

«За столом сидел грозный капитан в полной парадной форме, с золотыми нашивками на рукавах. Он свирепо грыз огромную прокуренную трубку, о пенсне и помину не было, а растрепанные седые волосы клочьями торчали во все стороны. На столе перед ним стояла модель яхты, рядом лежал сушеный акулий плавник, в углу валялся адмиралтейский якорь с двумя смычками цепи… Было еще что-то, но я не успел разглядеть. Дверь скрипнула, Врунгель поднял голову, встал, шатаясь как в шторм, шагнул мне навстречу. — Очень приятно познакомиться, капитан дальнего плавания Врунгель Христофор Бонифатьевич, — сказал он громовым басом, протягивая мне руку. — Чему обязан вашим посещением?»

Пионер, 1937 год, №1 © Национальная электронная детская бибилиотека

В серой толстовке, в пенсне с черным шнурком, всегда гладко причесанный, бритый и низкорослый, он и, в самом деле, был скорое похож на отставного аптекаря чем на капитана © Национальная электронная детская бибилиотека Тогда я бросился на корму, посмотрел— так и есть: сбило две буквы: «П» и «О». А у газетчиков длинные языки. Врунгеля, капитана «Победы», никто не знает, зато весь мир узнал уже о моей «Беде» © Национальная электронная детская бибилиотека

Пионер, 1937 год, №2 (стр. 117 — 122)

Без значительных событий прошли Зунд, Каттегат, Скагеррак. <…> пошли полным ходом назад, в Норвегию.

«Но тут, к счастью, все объяснилось. Лом все время сворачивал нос налево и жадно нюхал воздух. Тогда я все понял: в моей каюте по левому борту осталась незакупоренная бутылка рому, а у Лома редкий нюх на спиртное. Это — дело поправимое. Так сказать, частный случай практики кораблевождения. Бывают такие случаи, не предусмотренные наукой. Я перенес бутылку на правый борт. Нос у Лома повернулся как компас за магнитом, и судно послушно покатилось направо. Два часа спустя «Беда» легла на прежний курс. Тогда я поставил бутылку впереди, у мачты, и Лом больше не сбивался с пути. Он вел «Беду» как по ниточке, и только один раз, особенно энергично втянув воздух, спросил: — А что, Христофор Бонифатьевич, не прибавить ли нам парусов? «

Пионер, 1937 год, №2 © Национальная электронная детская бибилиотека

В плавании, молодой человек, если хотите быть хорошим капитаном, никогда не теряйте ни одной возможности: используйте все, даже личное недомогание, если это понадобится © Национальная электронная детская бибилиотека — Старший помощник, вперед! — скомандовал я. Лом шагнул, занес уже ногу над пропастью, но вдруг извернулся как кошка ‑ и назад. Естественная боязнь высоты, болезнь своего рода © Национальная электронная детская бибилиотека

Пионер, 1937 год. №3 (стр. 116 — 121)

Пришли назад, в Норвегию, в Ставангер. <…>. Я поднял якорь, отдал концы и пошел прямо на зюйд, в Антверпен. <…> Я решил заглянуть в Роттердам и познакомиться с селедочным делом.

А вечером на автомобиле прикатил директор. — Капитан Врунгель, это у вас белки? Как же, помню! Забрал белок вместе с колесами, а напоследок спрашивает: — Чем вы их кормите? — Халвой и ананасами, — ответил я и распрощался.

Пионер, 1937 год. №3 © Национальная электронная детская бибилиотека

Потом стали нас водить по театрам, по музеями показывать разные достопримечательности. Показали, между прочим, живую лошадь. Это у них редкость © Национальная электронная детская бибилиотека И тут мне пришла блестящая мысль: у меня нашлась с собой колода карт, так я на каждую снасть принайтовил по карте, привел яхту к ветру и по-вторил маневр:— К повороту приготовиться, — подтянуть тройку пик, развязать валета червей, смотать десятку треф! © Национальная электронная детская бибилиотека

Пионер, 1937 год, №4 (стр. 120 — 123)

В Саутгемптоне Лом остался пасти селедок <…> Полным ходом пошли в Портсмут выручать наш табун. <…> «Беда» вышла в Атлантический океан.

Мистер Дунди оглянулся, сорвал крышку с ящика, извлек бутылку и хлоп в донышко. Пробка вылетела как из пушки. При этом «Беда» получила такой толчок, что заметно продвинулась вперед. Я учел это, и пока, мистер Дунди заливал свое горе, мы втроем встали на корму и одну за другой стали вышибать пробки. Мистер Дунди несколько оживился, принялся командовать, и, знаете, с командой пошло еще лучше. «Кормовая башня, огонь!» — кричит он. Три пробки залпом вылетают с громоподобным звуком.

Пионер, 1937 год, №4 © Национальная электронная детская бибилиотека

Мистер Дунди дрался блестяще. Но я вспомнил молодость, пришпорил Фукса и нанес противнику сокрушающий оперкот. Он рухнул как мачта,» Фукс достал у него из жилетного кармана часы и стал громко отсчитывать секунды. Минут через 40 мистер Дунди очнулся © Национальная электронная детская бибилиотека Я осмотрел цепочку: там, на крайнем звене, совершенно ясно было выбито: «Завод искусственных драгоценностей Алхимик, сделано в Англии» © Национальная электронная детская бибилиотека

Пионер, 1937 год, №5 (стр. 116 — 121)

Бискайский залив прославился бурями и не даром. <…> Зато в Гибралтаре попали в историю. <…> А два дня спустя без приключений пришли в Египет, в Александрию. <…> Так, целым караваном, и прибыли в Каир. <…> Этот поход по Нилу я предпринял не из праздного любопытства: впереди был трудный путь по Индийскому океану. <…> Оттуда наш путь лежал вниз, в Красное море, через Суэцкий канал. <…> В Красном море нас здорово потрепало.

Зато в Гибралтаре попали в историю: едем не спеша, вдруг что-то свистнуло, ухнуло… Я гляжу: в парусе дырка в полметра, кругом огонь, вода с грохотом вздымается в небо. А справа, наперерез нам, несется эскадра… Ну, я сразу понял: фашисты! Тут пощады не жди. И бой принимать нельзя: при встрече с 'превосходными силами противника тактика рекомендует уйти с линии баталии. А тут куда уйдешь? Ветер слабый, и парус с дырой. Пришлось применить военную хитрость. — Закуривай, ребята! — крикнул я бодрым голосом и достал свой кисет.

Пионер, 1937 год, №5 © Национальная электронная детская бибилиотека

Приказываю отступить на исходные позиции, ибо в районе действия флота обнаружена бригада подводных лодок новейшей конструкции. Адмирал дон Каналио © Национальная электронная детская бибилиотека Ну я, знаете, закрепил руль, спустился в аптечку, достал ему порцию хины, выхожу, а Фукс все не унимается:— 27 крокодилов, 28 крокодилов, 30 крокодилов...— Полно, Фукс, будет вам крокодилов считать,сглотните-ка лучше! — говорю я © Национальная электронная детская бибилиотека

Пионер, 1937 год, №6 (стр. 99 — 103)

«Беда» шла у берегов Эритреи. <…> На другой день я обогнул мыс Гвардафуй. <…> Идем, приближается к экватору. <…> Прошли умеренные широты, приблизились к Полярному кругу.

Сел тихонько в уголке, а там уже идут прения. Как раз слово взял представитель Японии — адмирал Кусаки. — Наша общая цель, — сказал он, — охрана китообразных от вымирания. Для достижения этой высокогуманной цели у нас есть одно средство — уничтожение китов, ибо с уничтожением их некому будет вымирать. А что сделал этот жестокий человек — капитан Врунгель? Имея полную возможность уничтожить кашалота и тем спасти его от вымирания, он отстранился от выполнения своего долга. Я предлагаю наказать нарушители и отобрать его судно.

Пионер, 1937 год, №6 © Национальная электронная детская бибилиотека

Фукс наломал макарон, посадил, поливает... И представьте, взошли! Сперва этакие зеленые росточки, потом листики... Ну и поверили итальянцы, да и я поверил © Национальная электронная детская бибилиотека Настигнув несчастного, она перевернулась на спину, разинула свою огромную пасть, и я, не-вольно закрыв глаза, схватил что-то со стола и изо всей силы швырнул в морду хищника © Национальная электронная детская бибилиотека

С появлением адмирала Кусаки, персонажа, которого точно нет в мультфильме, сделаем перерыв. Следите за обновлениями!

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