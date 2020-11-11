Лос-Анджелес, США, , 14:20 — REGNUM Маддс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом 11 ноября сообщил портал Deadline.

По информации издания, датский актёр пока не подписал соответствующее соглашение, но кинокомпания Warner Bros. уже ведёт с ним переговоры. Отмечается, что Миккельсен также является одним из кандидатов в списке режиссёра Дэвида Йейтса.

Ранее Джонни Депп заявил, что решил покинуть проект третьей части «Фантастических тварей» по просьбе Warner Bros. Это произошло после того, как он проиграл суд против британской газеты The Sun, которая назвала его «мужем-садистом». Известно, что согласно условиям контракта актёр при этом всё равно получит гонорар в размере $10 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонни Депп получит $10 млн, несмотря на уход из «Фантастических тварей»

Читайте развитие сюжета: Дуэйн Джонсон будет продюсировать перезагрузку «Царя скорпионов»