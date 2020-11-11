Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Южнокорейская женская группа Blackpink возглавила ноябрьский рейтинг влиятельных поп-звезд Bloomberg.

Согласно опубликованным данным, представителям южнокорейской группы удалось достичь вершины рейтинга благодаря выходу нового альбома «The Album». В октябре текущего года группа занимала лишь восьмую строчку.

Известно, что это первый случай, когда южнокорейский музыкальный исполнитель занимает первое место в чарте.

Отмечается, что другая южнокорейская группа BTS заняла 10-е место в рейтинге влиятельный поп-звезд. Второе место занял американский рэпер Pop Smoke, застреленный в своём съёмном доме в феврале 2020 года, на третьем месте расположилась американская хип-хоп исполнительница Карди Б (Cardi B).