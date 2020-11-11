Кемерово, , 10:47 — REGNUM В кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница» начали создавать 3D-модель уникального памятника первобытного наскального искусства. Работы ведутся вместе с сотрудниками Института цифры Кемеровского государственного университета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам директора музея-заповедника Алексея Стоянова, 3D-модель можно будет использовать для более глубокого изучения памятника.

«Кроме того, с её помощью посетители музея-заповедника смогут впервые рассмотреть наскальные изображения, расположенные в труднодоступных местах по берегам Томи. В итоге технологии будущего помогут нам больше узнать о нашем прошлом», — подчеркнул Стоянов.

Специалистам предстоит зафиксировать более 300 петроглифов, нанесённых на скалы около 4 тысяч лет назад.