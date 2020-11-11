Омск, , 07:26 — REGNUM Омские библиотекари 11 ноября проводят тематические мероприятия и интерактивы в честь 199-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

В группе библиотеки им. Достоевского в соцсети «ВКонтакте» сегодня пройдет День писателя. В течение дня будут публиковаться мини-аудиокниги с размышлениями Достоевского, озвученные голосами актёров театра и кино, известных дикторов, а также обычными людьми.

Омичам также предлагают ответить на вопросы викторины «Большой писатель на большом экране», пройти интерактивную игру «Взгляд сквозь время», принять участие в викторине «Время замечательных цитат».

Заключительным аккордом праздника станет литературный кинозал «В формате D». Омичи смогут посмотреть фильм по мотивам ранних рассказов Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Омске день рождения Достоевского отметили кинопоказами и квестами.

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