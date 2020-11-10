Нью-Йорк, США, , 19:44 — REGNUM Потоковый сервис Netflix заказал производство третьего сезона сериала «Академия Амбрела». Об этом 10 ноября сообщил портал Deadline.

Компания сообщила, что все основные актёры вернутся в продолжении шоу, которое будет состоять из 10 эпизодов. Стив Блэкман, ранее выступавший в качестве исполнительного продюсера и создателя сериала, также вновь займет эти должности.

Съёмки третьего сезона «Академии Амбрела» начнутся в Торонто (Канада) в феврале 2021 года. Пока нет информации о том, когда потоковый сервис Netflix начнёт показывать третий сезон, ожидается, что это произойдет не раньше 2022 года.

В основу «Академия Амбрела» легла одноимённая серия комиксов писателя Джерарда Уэя и художника Габриэля Ба. Второй сезон сериала Netflix начал показывать 31 июля 2020 года.

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