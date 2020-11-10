Калуга, , 18:25 — REGNUM С 11 по 14 ноября в Калуге состоится фестиваль «УграФест», посвященный 540-летию Великого стояния на реке Угре. В преддверии юбилейной даты певица, композитор и общественный деятель Ольга Варвус представила новый клип на песню «Мы стояли на Угре», съемки которого прошли при содействии ТРК «НИКА».

Логотип фестиваль «УграФест» Пресс-служба правительства Калужской области

Исполнительница песни предстает перед зрителем в образе царицы Софии, которая провожает своего мужа — князя Ивана на войну с войсками ордынского хана Ахмата. В клипе представлены скачки на лошадях, массовые сцены битвы. Герои облачены в костюмы времен Ивана III. Площадкой для съемок послужил монастырь XVI века недалеко от реки Угры.

Финал клипа переносит зрителя в настоящее время. Ольга Варвус появляется на летнем лугу под безоблачным небом, выражая благодарность предкам за мир на нашей земле.

Как отметили в пресс-службе правительства Калужской области, авторы клипа не только рассказывают об истории страны, но и напоминают о главных ценностях: семьи, любви, верности, преданности отчизне. «В стихах Дмитрия Лика воспевается храбрость воинов, любовь к Родине, а в музыке Ольги Варвус отражена стойкость наших предков перед врагом», — подчеркнули в пресс-службе.

Посмотреть клип можно по ссылке:

https://www.instagram.com/tv/CHKRc37IEey/?igshid=p3tvlyhupld5