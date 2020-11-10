Белгород, , 17:46 — REGNUM Отборочный этап в номинации «Художественная книга: фантастика» Национальной литературной премии преодолел 22-летний студент Александр Бураков из Белгорода. Молодой писатель учится на стоматолога в Белгородском госуниверситете.

Студент медицинского факультета представил жюри фантастический роман «Восемь минут» — антиутопию о группе молодых людей, «оказавшихся в апокалипсисе в сложной ситуации и пытающихся исправить и спасти мир». По условиям конкурса произведение опубликовали в интернете. В номинацию, в которой участвует молодой писатель, поступило 122 заявки, всего на конкурс прислали 600 работ из 78 регионов России.

Итоги премии подведут 3 декабря, победители получат авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо», сообщает «Белпресса».