Лос-Анджелес, США, , 15:12 — REGNUM Кинокомикс «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли получит продолжение. Об этом 9 ноября сообщил сайт cbr.com.

Продюсер первой части Дэн Минц заявил, что картина оказалась успешной, поэтому она обязательно получит сиквел. При этом Вин Дизель вернётся к роли Рэя Гаррисона.

Напомним, «Бладшот» — это фильм об одноимённом супергерое из комиксов издательства Valiant Comics. Его премьера состоялась в 2019 году.

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