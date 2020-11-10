Рязань, , 15:04 — REGNUM Гранты на создание двух музеев выдало Рязанской области Министерство культуры и туризма РФ. В одном из них, мультимедийном, посетители увидят, как пекут хлеб и смогут принять участие в процессе. В другом, посвящённом лоскутному шитью, планируют проводить выставки мастеров народного творчества.

Музей хлеба «Мука» расположится в здании на улице Почтовой, которое является объектом культурного наследия. Помещения отреставрируют, наполнят мультимедийным оборудованием, посетителям предложат попробовать свои силы в выпечке хлеба, приобрести сувенирные пряники.

«Мы приняли участие в рязанском гранте и подали участие во Всероссийском гранте от Ростуризма и тоже ждём на этой неделе результатов. Я думаю, мы за год успеем сделать ремонт и создать экспозицию», — делится планами автор проекта Анастасия Гурина.

Елена Венедиктова выиграла второй грант от регионального министерства культуры и туризма — её проект посвящён лоскутному шитью, первому в России подобному музею. Автор идеи рассчитывает, что посетителей заинтересуют не только экспозиции, в музей будут приглашать мастеров с их работами со всей страны и из-за рубежа, перенимать опыт и делится навыками. Музеи откроются в 2021 году, сообщает ГТРК «Ока».