Вашингтон, , 12:26 — REGNUM В сети появился трейлер нового специального эпизода мультсериала «Время приключений» под названием Obsidian. Его опубликовали 9 ноября на YouTube-канале издания IGN.

В Obsidian Марселин и Принцесса Жвачка отправятся в таинственный Стеклянный город, чтобы спасти его от могущественного огненного дракона. Во время этого приключения героиням предстоит столкнуться с неприятными воспоминаниями и обзавестись новыми друзьями.

Премьера эпизода Obsidian состоится 19 ноября 2020 года. Посмотреть его можно будет на сервисе HBO Max.

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