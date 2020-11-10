Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM Звезда «Побега» Уэнтуорт Миллер сказал, что он не будет сниматься в шестом сезоне сериала. Публикацию он разместил 10 ноября на своей странице в Instagram.

«Я выхожу из (проекта сериала — ИА REGNUM). Официально», — написал Миллер, отметив, что «обычные» персонажи гетеросексуальной ориентации ему больше не интересны, поскольку их истории были рассказаны.

«Итак. Нет больше Майкла, — добавил актёр, — если бы вы были фанатом шоу и надеялись на дополнительные сезоны… я понимаю, что это разочаровывает. Мне очень жаль».

Напомним, ранее Миллер признался в том, что он является гомосексуалистом. Сериал «Побег» телеканал Fox показывал с 29 августа 2005 года, всего было выпущено пять сезонов шоу.

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