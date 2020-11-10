Ярославль, , 11:15 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 156 новых случаев коронавируса — столько же, сколько и сутками ранее. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Выздоровели за сутки 168 человек, новых смертельных случаев не зафиксировано. Всего за время пандемии в Ярославской области официально выявлено 12 857 случаев заражения коронавирусом, из них 11 533 человека выздоровели, 68 умерли.

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