Сеул, , 10:51 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS получил несколько наград MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2020. Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, группа была удостоена четырех наград: «Лучшая песня» за музыкальную композицию «Dynamite», «Лучший виртуальный прямой эфир» за онлайн-концерт «Bang Bang con: the live» в период пандемии коронавируса, «Лучшая группа» и «Лучшие фанаты».

Известно, что певица Ledy Gaga удостоена награды «Лучший артист», «Лучшим альтернативным исполнителем» — Хейли Уильямс, а музыкальный клип DJ Khaled — Popstar — «Лучшее видео».

Отметим, что из-за пандемии коронавируса церемония MTV EMA проходила в онлайн-режиме.