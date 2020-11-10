Лос-Анджелес, США, , 09:22 — REGNUM Крис Пратт и режиссёры Энтони и Джо Руссо снимут голливудскую версию вьетнамско-канадского фильма «Телохранители из Сайгона». Об этом 10 ноября сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что к проекту также присоединится У Цзин (Джеки Ву), исполнивший главную роль в фильме «Война волков», который является самым кассовым кинопроектом в истории китайского кино. Производством новой версии «Телохранителей из Сайгона» займётся кинокомпания Universal Pictures.

Оригинальная картина режиссёра Кена Отиайа «Телохранители из Сайгона» вышла на большие экраны в декабре 2016 года. Фильм выполнен в жанре комедийного боевика, главные роли в нём испонили Ким Ли,Чи Пу иТаи Хоа.

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