Оренбург, , 08:44 — REGNUM В Оренбурге издана книга «Аленький цветочек». Красочное издание уникально. В нем пластилиновые иллюстрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия».

Книга «Аленький цветочек» с пластилиновыми иллюстрациями Оренбургский благотворительный фонд «Евразия»

»Совершенно по-новому эта детская книга предстает нам в иллюстрациях оренбургской художницы и дизайнера Анастасии Дубчинской. Свои удивительные картины на протяжении ряда лет она создавала из пластилина», — сказал президент благотворительного фонда Игорь Храмов.

Часть книг приобрела Ульяновская областная детская библиотека, носящая имя С. Т. Аксакова. В финансировании книги участвовало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в рамках реализации госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в 2020 году. «Ведь аксаковские места — это одна из туристических изюминок Оренбургской области», — отметил Храмов.

Напомним, в 2021 года Россия отметит 230-летие со дня рождения Сергея Аксакова. В селе Аксаково Бугурусланского района расположено родовое имение писателя. По своему значению она стоит в ряду таких известных усадеб и сел России, как Михайловское, Большое Болдино, Ясная Поляна, Тарханы, Константиново.

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