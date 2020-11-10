Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Некоторые пользователи потокового сервиса Disney Plus не могут посмотреть новый эпизод сериала «Мандалорец» из-за ошибки. Об этом 10 ноября сообщил портал Screen Rant.

При попытке получить доступ ко второй серии продолжения они видят надпись «Error Code 41» и текст, который сообщает, что запрашиваемый медиафайл недоступен. Издание предположило, что в этом случае, скорее всего, проблема заключается в том, что серверы Disney Plus попросту не справляются с количеством запросов.

Напомним, в декабре 2020 года первый сезон «Мандалорца» стал самым популярным сериалом в США. По состоянию на август 2020 года число подписчиков Disney Plus достигло 60,5 млн.

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