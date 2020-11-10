Лос-Анджелес, США, , 08:06 — REGNUM В сеть выложили постер будущего сериала Marvel и Disney Plus «ВандаВижен». Изображение было опубликовано 10 ноября на twitter-странице журнала Entertainment Weekly.

Постер выполнен в стилистике старых «семейных» плакатов США. Его авторы дали понять, что пара супергероев существует как бы в двух реальностях, одна из которых «прорывается» в другую.

https://twitter.com/EW/status/1325952163168702464

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по информации актрисы Кэт Дэннингс, Disney Plus может начать показывать сериал «ВандаВижен» ещё до конца 2020 года. СМИ предположили, что первый эпизод может выйти в эфир 27 декабря 2020 года.

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