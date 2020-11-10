Лос-Анджелес, США, , 04:44 — REGNUM Cпин-офф фильма ужасов «Тихое место» уже находится в производстве. Об этом 9 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве сценариста и режиссёра выступит Джефф Николс («Мад», «Специальный полуночный выпуск», «Укрытие»), премьера картины запланирована на 2022 год. Отмечается, что Джон Красински также принимает участие в реализации проекта, он занял должность продюсера, как и Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фулер.

Ранее стало известно, что вторая часть «Тихого места» выйдет на экраны 23 апреля 2021 года, Джон Красински вновь занял должность режиссёра. Действие картины развернётся сразу после событий, показанных в финале оригинального фильма, который при бюджете $17 млн смог собрать в мировом прокате около $341 млн.

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