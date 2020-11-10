Токио, , 02:45 — REGNUM В сеть выложили постер третьего сезона сериала «Логин горизонт» (Log Horizon), сюжет которого рассказывает про приключения людей, запертых в мире видеоигры. Изображение было выложено 9 ноября на Twitter-странице A.I.R (Anime Intelligence (and) Research).

Продолжение популярного аниме-шоу получило название Destruction of the Round Table, что можно перевести как «Разрушение круглого стола». На постере, выполненном в пастельных тонах, поклонники сериала могут видеть нескольких главных героев.

https://twitter.com/AIR_News01/status/1325634790939242496

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что третий сезон аниме-сериала «Логин горизонт» будет показывать потоковый сервис компании Funimation. Ожидается, что первый эпизод продолжения шоу поклонники смогут увидеть в январе или феврале 2021 года. В основу сериала лег цикл японских ранобэ (разновидность японской литературы с иллюстрациями), автором которого является Мамарэ Тоно.

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