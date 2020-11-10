Москва, , 02:30 — REGNUM Организаторы XV Детско-юношеского фестиваля ролевых игр, фантастики и творчества «Деткон» объявили, что он состоится «не смотря ни на что». Об этом 9 ноября сообщила страница конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Очередной «Деткон» пройдёт в онлайн-формате 4 и 5 января 2021 года. Отмечается, что участие в нём будет «совершенно бесплатным» и гости вестиваля смогут посмотреть мастер-классы, поучаствовать в сессиях, посвящённых настольным и ролевым играм, в конкурсах, а также в иных событиях. При этом организаторы отметили, что в 2021 году они надеются провести оффлайн-версию «Деткона».

«Деткон» — это зимний детско-юношеский фестиваль ролевых игр, фантастики и творчества, проводящийся для участников в возрасте от 7 до 19 лет. В качестве одного из организаторов выступает некоммерческое партнерство «Академия игр». Самый первый «Деткон» сосоялся в 2007 году.

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