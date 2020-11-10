Лос-Анджелес, США, , 02:08 — REGNUM Топ-менеджер компании Neon Элисса Федерофф, которая занималась дистрибуцией фильма «Паразиты» режиссёра Пон Чжун Хо, выразила оптимизм по поводу возможного возвращения зрителей в кинотеатры после окончания эпидемии коронавируса. Об этом 9 ноября сообщил журнал Variety.

«Люди действительно хотят выбраться из дома», — сказала Федерофф во время выступления на конференции Future of Film («Будущее кино»). Дистрибьютор добавила, что, по её мнению, практика просмотров фильмов в кинотеатры вернётся.

«Насколько я поняла, это безопасное место по всем данных, которые мы видели», — сказала представитель Neon.

Стоит отметить, что Элисса Федерофф сказала об этом после заявления фармацевтической компании Pfizer по поводу того, что её ранние исследования показали более, чем 90%-ю эффективность вакцины от коронавируса. Фильм «Паразиты» вышел на большие экраны в мае 2019 года. При бюджете $11,8 млн он собрал в прокате США $53,4 млн, а в мире — более $254,2 млн.

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